Projecto madeirense entre os 44 premiados pela Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos divulgou, hoje, os 44 projectos de interesse social premiados, no âmbito dos Prémios Caixa Social. Entre os vencedores há um projecto 'made in Madeira'.

Dos premiados, 17 são de inclusão social e solidariedade, 7 de formação e capacitação e 6 de prevenção e cuidados de saúde. Receberão, no total, um milhão de euros.

"Esta iniciativa reforça o sector social e consolida o compromisso da Caixa com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, coesa e solidária", refere a instituição financeira no comunicado, adiantando que, nas suas sete edições, "os Prémios Caixa Social já distinguiram 223 projectos sociais, correspondendo a um investimento global de 4,76 milhões de euros".

Os projectos Academia de Rua e ReComeçar - Capacitação para a Vida Autónoma são dois dos 44 premiados pela Caixa Geral de Depósitos, no âmbito dos Prémios Caixa Social, informou hoje a instituição.

Os referidos projectos serão desenvolvidos, respetivamente, pela Associação Juvenil Transformers e pela Associação Antídoto, adianta um comunicado divulgado pela Caixa Geral de Depósitos.

O projecto Refood - inclusão social em Vila Real de Santo António e Castro Marim, da organização Refood 4 Good, o Digitálias, da Associação Ser Mulher, o Madrilusa - Capacitação e Integração de Jovens Imigrantes, da Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria e o Cãovívio Sénior, da Eu Cãosigo - Intervenções Assistidas por Animais, são outros dos projectos premiados.

Também selecionados, entre outros, foram os projectos Horizonte Acessível - "Formação que ultrapassa distâncias", da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, o Leaders Gang by Mentes Empreendedoras, da Acessível Êxito Associação, o Robótica Verde, da Associação Nacional de Professores de Informática, o Estimular + ao domicílio, da Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, e o Apoiar Quem Cuida 2.0 - Continuar a Cuidar, da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente.

O 'Estimular +?' da Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, consiste um conjunto de sessões semanais de estimulação cognitiva com o objectivo de promover um envelhecimento saudável.