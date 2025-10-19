 DNOTICIAS.PT
Nazaré BHT conquista Taça dos Campeões da Europa

Foto&nbsp;Sasa Pahic Szabo/Kolektiff
Numa final 100% portuguesa o Nazaré BHT foi mais forte batendo os campeões da Europa de 2024, o GRD Leça-Spar por 2-1.

Tal como a final feminina, a festa do título masculino da Taça dos Campeões foi decidida nos 'lances livres' (shoot out).

O Nazaré BHT destronou os campeões de 2024, o GRD Leça-Spar por 2-1. A formação do Leça venceu o primeiro período mas viu o adversário a empatar a final, com o triunfo no segundo parcial, para depois ser mais forte nos lances livres.

