Nazaré BHT conquista Taça dos Campeões da Europa
Numa final 100% portuguesa o Nazaré BHT foi mais forte batendo os campeões da Europa de 2024, o GRD Leça-Spar por 2-1.
Tal como a final feminina, a festa do título masculino da Taça dos Campeões foi decidida nos 'lances livres' (shoot out).
O Nazaré BHT destronou os campeões de 2024, o GRD Leça-Spar por 2-1. A formação do Leça venceu o primeiro período mas viu o adversário a empatar a final, com o triunfo no segundo parcial, para depois ser mais forte nos lances livres.