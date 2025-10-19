Sporting em Alvalade e Benfica em Newcastle continuam a 'sonhar' com o 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol

Sporting, que recebe o Marselha, e Benfica, que viaja até Newcastle, continuam a 'sonhar' pelo menos com o 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, com os 'encarnados', ainda sem pontos, obrigados a alcançar um bom resultado em Inglaterra.

Após a goleada sobre o Kairat (4-1) e o desaire em Nápoles (2-1), os 'leões' recebem o Marselha, o novo líder do campeonato francês, numa partida que poderá ser determinante nas contas finais do bicampeão português, sobretudo no acesso ao 'play-off', já que a possibilidade de seguir direto para os oitavos de final (ter de acabar nos oito primeiros da fase de liga) parece altamente improvável, tanto para Sporting, mas também para o Benfica.

Em situação mais difícil e a precisar de uma vitória em Inglaterra, o Benfica visita o Newcastle ainda sem qualquer ponto, numa competição que já fez uma 'vítima' para os lados da Luz, o técnico Bruno Lage, despedido após o desaire caseiro com o Qarabag (3-2) logo na estreia.

Depois disso, já com José Mourinho, nova derrota, agora no campo do Chelsea (1-0), situação que deixa o emblema da Luz, a atravessar um momento bem conturbado fora dos relvados devido às eleições para os órgãos sociais, obrigado a vencer no norte de Inglaterra para renascer na competição.

Da participação portuguesa, os 'encarnados' são os primeiros a entrarem em campo, na terça-feira, às 20:00, motivados pelo apuramento no fim de semana para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, numa partida com o secundário Desportivo de Chaves (2-0), em que Mourinho de certeza que preferia ter 'economizado' mais os habituais titulares.

O guarda-redes Trubin, o capitão e central Otamendi e o médio Rios foram os únicos poupados em Trás-os-Montes para a partida frente a um rival com problemas na Premier League (apenas 12.º classificado), mas que deixou boa imagem nas duas primeiras rondas na 'Champions'.

Neste momento, o Benfica está no grupo de apenas quatro equipas ainda com zero pontos, juntamente com o Kairat, o Ajax e o Athletic Bilbau.

De regresso à 'elite' do futebol europeu, o Newcastle estreou-se com um desaire caseiro perante o FC Barcelona (2-1), mas depois 'vingou-se' na segunda ronda com uma goleada na Bélgica sobre o Union Saint-Gilloise (4-0).

Apesar de já ter três pontos, isso não significa que o Sporting não vá ter menos pressão na quarta-feira na receção ao Marselha, motivado por chegar a Alvalade como o estatuto de novo líder em França e em estilo com um goleada por 6-2 sobre o Le Havre.

Tirando o exemplo de 2024/25, na primeira edição de sempre da fase de liga da 'Champions', os jogos em casa são determinantes para seguir em frente e, por isso mesmo, um triunfo sobre o Marselha mantém o Sporting nesse caminho, apesar do ambiente não parecer o ideal na equipa de Rui Borges.

Na última jornada do campeonato, os 'leões' empataram (1-1) com o Sporting de Braga, com o nível exibicional apresentado, e não tanto o próprio resultado, a fazer tocar os 'alarmes' em Alvalade, que voltaram a soar no sábado, com o Sporting a precisar do prolongamento para afastar o Paços de Ferreira (3-2) na terceira ronda da Taça de Portugal, equipa que é antepenúltima classificada da II Liga e que chegou a estar duas vezes em vantagem.

Como cartão de visita para Alvalade, o Marselha esteve perto da surpresa na primeira ronda, mas acabou por sair derrotado do Bernabéu por 2-1 frente ao Real Madrid, seguido de uma goleada caseira sobre o Ajax (4-0).

Entre os grandes jogos esperados para a terceira ronda da fase de liga, destaque para o campeão Paris Saint-Germain, que continua a defesa do título em Leverkusen perante o Bayer e para o Real, recordista da prova com 15 troféus, a receber a Juventus.