'Europa'... seja bem-vinda ao Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo foi esta tarde palco escolhido para a apresentação oficial da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, que pelo quarto ano consecutivo volta a praia do Porto Santo para consagrar os novos campeões europeus de clubes.

Foi com a música celebre de Max, “Porto Santo’ cantada pelo grupo portossantense, ‘Os Amigos do Cantar’, que foram brindados não só os representantes Federação Europeia de Andebol (EHF), da Federação de Andebol de Portugal (FAP), da Associação da Madeira de Andebol e da autarquia, mas também de vários elementos, entre treinadores, jogadores e dirigentes naquela que foi o primeiro dos grandes momentos que o evento contará até ao à tarde de domingo.

“O Porto Santo faz parte já da família do andebol de praia europeu”. Foi desta forma que Daniela Horvath, responsável máxima da EHF se dirigiu a todos os presentes na apresentação.

“Os testemunhos de atletas, treinadores e outros, presentes neste evento, são a clara demonstração que se sentem em casa no Porto Santo. Parabéns à FAP, à Câmara Municipal do Porto Santo por toda o trabalho e brilhante organização para que o andebol de praia europeia esteja pelo quarto ano consecutivo no Porto Santo. Estamos encantados e há muito que nos sentimos em casa”, concluiu.

Nuno Batista, presidente da autarquia, recentemente reeleito foi o responsável por dar as boas-vindas às equipas e à toda a organização daquela que pela quarta vez regressa ao Porto Santo.

“Estou muito feliz, uma vez mais por ter este evento internacional no Porto Santo e por saber que, uma vez mais, a ilha, a sua praia, o seu povo, volta a ser falado internacionalmente”, começou por adiantar o autarca.

“É um orgulho termos chegado à quarta edição. Foi um desafio desde a primeira edição e a verdade é que já vamos no quarto ano, o que demonstra daquilo que somos capazes, bem como o valor que temos além fronteiras. O andebol de praia europeu já faz parte do Porto Santo, assim como o Porto Santo é já uma marca no andebol de praia da Europa”, concluiu Nuno Batista, não sem antes desejar a todos uma excelente competição.

Hoje o ‘espectáculo’ sobe de tom, com o arranque oficial dos jogos entre as 32 equipas (16 masculinas e 16 femininas), nos três campos que estão montados na praia do Combro. Domingo serão conhecidos os campeões da Europa de clubes de 2025.