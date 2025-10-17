Árvore cai em cima de viatura e casa inundada
Das ocorrências derivadas da chuva que tem caído desde esta noite, nomeadamente com mais intensidade na costa sul da Madeira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses tiveram duas intervenções de maior relevo nesta madrugada e início de sexta-feira.
Algumas adufas entupidas ao longo da Rua Pedro José de Ornelas, na Pena, levaram a equipa dos BVM com auto-ligeiro ao local para resolver, rua na qual também deram conta de uma casa inundada pelo volume de água a escorrer pela íngreme estrada.
Mais acima, na zona do Parque Empresarial da Cancela, foram chamados 4 bombeiros e uma viatura, para cuidar de retirar uma árvore que tinha tombado para a via e em cima de um carro ali parado.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo