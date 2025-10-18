Nacional vence 'tranquilamente’ e segue em frente na Taça de Portugal

O Nacional venceu 'tranquilamente' o Rebordelo por 3-1 e apurou-se, assim, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal onde vai defrontar o SC Braga, bracarenses que venceram o Bragança por 1-0.

Num jogo de ‘sentido único’, a formação orientada por Tiago Margarido – apresentou um onze com apenas dois titulares, Alan Nuñez e Zé Vítor, do último jogo do campeonato com o Moreirense – não teve dificuldades em confirmar o favoritismo que lhe era atribuído perante um adversário que compete na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança. Ao intervalo o Nacional já vencia por 3-0, com golos de Francisco Gonçalves, Witi e Martim Watts. Na segunda parte, o Rebordelo ainda marcou um golo aos 79 minutos por intermédio de Marinho.