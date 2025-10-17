Chega defende aumento do salário mínimo regional

Miguel Castro, líder do Chega Madeira, destacou à saída da audiência sobre o OR2026 a importância de aumentar o salário mínimo regional. “Os trabalhadores madeirenses merecem ser valorizados, seja qual for a sua classe social”, afirmou.

O dirigente e deputado sublinhou ainda a necessidade de cumprir as promessas relativas à carreira dos professores, assegurando que as medidas previstas não sejam prejudicadas por mudanças salariais. “É fundamental que as carreiras dos professores sejam valorizadas como já estava prometido”, disse.

Outro ponto destacado por Castro foi a criação do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, previsto para 2026 e ser tutelado pela Assembleia Legislativa da Madeira. “Este gabinete permitirá que os cidadãos acompanhem de forma directa a actividade governativa e promovam maior transparência”, acrescentou.

O líder do Chega concluiu frisando a importância de políticas sociais eficazes e de melhores condições de vida para os madeirenses. “Queremos mais dinamismo, transparência e atenção às necessidades da população”, afirmou.