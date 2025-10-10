Jorge Carvalho promete reabilitar e revitalizar a Nazaré

No último dia de campanha eleitoral, o candidato da coligação PSD/CDS 'Funchal Sempre Melhor', Jorge Carvalho, mobilizou dezenas de pessoas numa arruada que percorreu a freguesia de São Martinho, desde o Bairro da Nazaré até à Ajuda, terminando depois numa caravana realizada na Freguesia de Santo António.

Em nota emitida, a candidatura destaca o ambiente "marcado pela união, entusiasmo e confiança" da acção de campanha, em que Jorge Carvalho reafirmou a sua visão de um projecto “de seriedade, de credibilidade e de compromisso com o futuro do Funchal e dos funchalenses”.

Durante a passagem pela Nazaré, Jorge Carvalho sublinhou a importância de reabilitar e revitalizar aquela zona, prometendo uma acção articulada entre as várias entidades.

“Queremos dar uma nova vida ao Bairro da Nazaré”, destacou, continuando: “Vamos promover uma articulação eficaz entre a Câmara Municipal, o Governo Regional e a Junta de Freguesia de São Martinho para garantir melhores condições de segurança, limpeza e manutenção dos espaços públicos, assegurando uma melhor qualidade de vida para todos os moradores.”

À medida que a arruada avançava, o candidato destacou ainda a relevância estratégica de São Martinho no contexto do concelho.

“São Martinho é uma das maiores freguesias do Funchal, com elevada densidade populacional, intensa actividade comercial e a maior concentração hoteleira da cidade. É também uma freguesia com forte dinâmica associativa e cultural, que merece a nossa maior atenção e valorização”, frisou.

Já em Santo António, Jorge Carvalho aproveitou para fazer um balanço positivo da campanha e reforçar os principais compromissos assumidos pela coligação.

“Defendemos a revisão do Plano Director Municipal, mais habitação, melhor mobilidade, melhores acessibilidades e mais coesão e justiça social. Queremos uma cidade inteligente, uma cidade de excelência, uma cidade exemplar, uma cidade ao serviço de quem cá vive, de quem cá trabalha e de quem nos visita”, destacou o candidato.

Sublinhando que esta candidatura se distingue pela responsabilidade e pelo realismo, Jorge Carvalho reforçou a credibilidade do seu projecto político. “Não prometemos o que não podemos cumprir. Assumimos apenas aquilo que sabemos que é possível concretizar. Essa é a marca da nossa candidatura e o nosso compromisso com os funchalenses”, garantiu.

Olhando já para este domingo, dia 12 de Outubro, o candidato mostrou-se confiante no resultado eleitoral e agradeceu o apoio recebido ao longo das últimas semanas.

“Temos orgulho no caminho que percorremos até aqui. O Funchal e os funchalenses sabem que podem contar comigo e com a minha equipa. Acreditamos que, no próximo domingo, seremos merecedores da confiança da maioria dos funchalenses. Só assim poderemos garantir a estabilidade, o crescimento e o progresso da nossa cidade”, concluiu Jorge Carvalho.