"Aproximar de alguma forma a Europa à Madeira e também a Madeira à Europa"

O eurodeputado socialista madeirense Sérgio Gonçalves recebeu em Bruxelas os alunos madeirenses vencedores do concurso 'Europe Calling', uma iniciativa que promove anualmente junto das escolas secundárias da Madeira com Clube Europeu. Este ano, as turmas vencedoras são provenientes de São Vicente e do Funchal.

Em declarações aos jornalistas que acompanham a comitiva da Madeira, o eurodeputado explicou que "estas visitas fazem parte de uma actividade que acaba por ser normal dos deputados", acrescentando que os eurodeputados podem trazer até 100 visitantes por ano ao Parlamento Europeu. No entanto, Sérgio Gonçalves quis dar um propósito especial a esta possibilidade, transformando-a num prémio para jovens estudantes madeirenses.

"Os jovens não podem ter a União Europeia como algo garantido, não pode ser um dado adquirido, é um processo em constante construção, em permanente construção", sublinhou o eurodeputado, defendendo a importância de os jovens sentirem "que podem participar, que podem contribuir para esta construção da Europa que nós queremos".

O concurso 'Europe Calling', que contou com a participação de mais de 150 alunos nesta última edição, continuará a ser promovido pelo gabinete do eurodeputado ao longo deste mandato. Sérgio Gonçalves considera fundamental dar oportunidade aos jovens de "conhecerem o Parlamento Europeu, de perceberem o trabalho de um eurodeputado aqui em Bruxelas ou também em Estrasburgo".

Presença semanal na Madeira

O deputado europeu reforçou o seu compromisso de proximidade com os madeirenses, recordando que, desde o início do mandato, se desloca à Madeira todas as semanas. "Quero ouvir as preocupações não só dos jovens, mas dos madeirenses, dos portugueses e defender na medida do possível e o melhor que possa esses interesses aqui na Europa", afirmou.

Sérgio Gonçalves considera a promoção da cidadania europeia "uma responsabilidade acrescida" dos eurodeputados, que vai além do trabalho parlamentar nas comissões. O socialista trabalha nas áreas de transportes, turismo e desenvolvimento regional, onde está integrada a política de coesão.

"É importante dar aos cidadãos informação sobre aquilo que representa a União Europeia, quais são os seus direitos, também quais são alguns dos seus deveres, mas acima de tudo a importância da União Europeia nas suas vidas", defendeu o eurodeputado, salientando o impacto que as decisões tomadas no Parlamento têm no quotidiano das pessoas.

Nas suas apresentações na Madeira, Sérgio Gonçalves tem dado exemplos concretos de como os cidadãos podem participar no processo europeu, "inclusive em processos legislativos", e como os jovens podem envolver-se não apenas no programa Erasmus, mas em várias outras iniciativas europeias.

Distanciamento ainda persiste

Apesar do entusiasmo demonstrado pelas escolas com Clube Europeu, o eurodeputado reconhece que "ainda há muito distanciamento da sociedade em geral em relação àquilo que é o Parlamento Europeu, é aquilo que são todas as instituições europeias, o próprio papel dos eurodeputados".

Combater este distanciamento é um dos objectivos do seu mandato. "Dar a conhecer o nosso trabalho, aproximar de alguma forma a Europa à Madeira e também a Madeira à Europa" é fundamental, segundo Sérgio Gonçalves, que alerta que esse distanciamento "às vezes faz com que nós nem sempre tomemos as melhores decisões, inclusive no momento do voto".

O eurodeputado conclui que "ter o máximo de informação, o máximo de conhecimento é importante também, sobretudo para as futuras gerações".