Espanholas do Málaga erguem Taça dos Campeões Europeus
Na grande final as espanholas foram melhores que as portuguesas do GRD Leça-Love Tiles.
As espanholas da Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga ergueram há instante a Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia.
Na edição de 2025, e pela quarta vez consecutiva com palco a ser a praia do Porto Santos a formação espanhola foi melhor na grande final diante do GDR Leça-Love Tile, vencendo por 2-1, e com os parciais de 22-18, 12-13 e 4-0.