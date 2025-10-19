A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na sessão de abertura das III Jornadas CRESCER – 'Da Infância à Adolescência', que decorreram nos passados dias 17 e 18 de Outubro, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo nota à imprensa, "promovido pelo CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - o encontro reúne profissionais e entidades do sector social e comunitário, constituindo um espaço de partilha de conhecimento e de reflexão interdisciplinar sobre as diferentes etapas do desenvolvimento infantil e juvenil".

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou a importância de "olhar para o desenvolvimento infantil e juvenil como um pilar do presente e do futuro", defendendo uma abordagem integrada e colaborativa entre famílias, técnicos e decisores públicos.

A governante alertou para os desafios crescentes na comunicação e na linguagem em idade precoce, salientando que as mudanças nos hábitos familiares e sociais, como o uso intensivo de ecrãs, a diminuição do tempo de conversa e brincadeira entre adultos e crianças, exigem respostas coordenadas e partilhadas.

Nesse sentido, recordou o que já está a acontecer na Região Autónoma da Madeira e que assenta em três eixos prioritários: "promoção da literacia e da estimulação da linguagem desde a primeira infância; rastreio e intervenção precoces, acessíveis e eficazes e sensibilização para o valor da interação humana".

A mesma nota revela que "as Jornadas CRESCER reúnem diversos especialistas que abordarão temas como capacitação parental, desenvolvimento da linguagem e práticas de promoção do desenvolvimento, com o objectivo de reforçar redes de apoio e respostas centradas na criança e no jovem".

Citando Nelson Mandela, Paula Margarido concluiu lembrando que “não há revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como trata as suas crianças”, reiterando o compromisso do Governo Regional em cuidar das suas crianças e jovens com determinação e humanidade.