Gouveia e Melo satisfeito com o país "a voltar ao centro" nas eleições autárquicas

O candidato presidencial Gouveia e Melo manifestou-se hoje satisfeito por o país "voltar ao centro" político nas eleições autárquicas e afirmou que tem adversários na corrida a Belém que estão a concorrer a uma segundas eleições legislativas.

Henrique Gouveia e Melo falava aos jornalistas após ter apresentado o manifesto político da sua candidatura, durante uma sessão que se realizou no ISCTE em Lisboa.

Interrogado sobre a forma como interpreta os resultados das eleições autárquicas de domingo, o ex-chefe do Estado Maior da Armada disse preocupar-se sempre "com o centro politico".

"Considero que quanto maior for o centro politico mais equilibrado é o país. E o que eu vi [no domingo] foi um país a voltar ao centro - e isso deixa-me contente", declarou.

Ainda em defesa do chamado centro político em Portugal, Henrique Gouveia e Melo advertiu que se as opções forem entre "soluções muito extremadas gasta-se muita energia e o país não avança ao longo do tempo".

"Julgo que as soluções têm de ser feitas ao centro, mas o centro tem de saber atrair o eleitorado com propostas concretas e resultados", sustentou.

Interrogado sobre o apoio formal que o PS se prepara para dar ao seu antigo líder António José Seguro nas eleições presidenciais, Henrique Gouveia e Melo comentou que "todos os apoios dos diferentes setores políticos mudam naturalmente as sondagens".

Já quando questionado se o facto de não ter apoio de partidos o favorece, respondeu: "Não concorro como segundas legislativas. E o que eu estou a ver é que querem fazer umas segundas legislativas para as presidenciais"