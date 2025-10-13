IVBAM associa-se ao 'Outubro Rosa' com oficinas gratuitas de artesanato

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) junta-se, pela primeira vez, à iniciativa 'Outubro Rosa', promovendo um conjunto de oficinas gratuitas de cerâmica e sabonetes artesanais, sob o mote 'Artesanato com o Coração'.

De acordo com o comunicado, a acção pretende homenagear todas as pessoas que enfrentam ou já enfrentaram um diagnóstico de cancro, "valorizando a coragem, a resiliência e a força interior que as caracteriza."

Ao longo do mês de Outubro, o Espaço Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, acolhe estas oficinas num ambiente de partilha e criatividade, onde os participantes são convidados a transformar emoções em arte.

Com um cariz solidário, a iniciativa reforça o "compromisso de responsabilidade social do IVBAM, ao mesmo tempo que promove o artesanato regional e o trabalho das artesãs Flor Fernandes, na cerâmica, e Elena Siera, nos produtos de higiene pessoal e cosmética natural2.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do email: [email protected]