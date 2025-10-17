Correspondentes do 'Ponto e Vírgula' juntam-se para formação

O projecto ‘Ponto e Vírgula’ (PV) está a realizar, durante toda a manhã do dia de hoje, na Pousada da Juventude, uma sessão de formação dirigida aos seus 30 correspondentes das escolas secundárias da Região. Esta iniciativa resulta de uma parceria do DIÁRIO de Notícias, da Secretaria Regional da Educação e do PLAZA Madeira.

Estão presentes 15 escolas, nomeadamente do Funchal (Escola da Levada, da APEL, Francisco Franco, Liceu Jaime Moniz e Gonçalves Zarco), Ribeira Brava, Porto Moniz, Ponta do Sol, Calheta, São Vicente, Machico, Santana, Santa Cruz e Câmara de Lobos. Cada escola está representada por dois estudantes.

Jennifer Sousa, aluna da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava e correspondente do projecto desde o ano passado, considera que o mais importante da iniciativa é a “convivência e não haver rivalidade”. O seu maior interesse no ‘Ponto e Vírgula’ passa pelo digital e escrita que, na sua óptica, “dá-nos a oportunidade de expressar tudo aquilo que vemos e sentimos”.

O director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, numa breve apresentação, mostrou o crescimento do matutino em relação à primeira edição do projecto e salientou que todos os correspondentes são “quem transportam para a comunidade madeirense aquilo que acontece nas escolas da Região”.

Criado em 2015, o ‘Ponto e Vírgula’ é um suplemento editorial dirigido aos alunos do ensino secundário, composto por oito suplementos anuais de 16 páginas, publicados pelo DN Madeira, o projecto é produzido pelos jovens e para os jovens, abrangendo diversas áreas editoriais.