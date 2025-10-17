Elsa Fernandes considera Ponto e Vírgula “um projecto que dá frutos”

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, esteve presente na assinatura do protocolo que formaliza a parceria entre o DIÁRIO de Notícias, a Secretaria Regional de Educação e o PLAZA Madeira, na sua 11.ª edição.

“Este suplemento é muito mais do que uma publicação. É um espaço de expressão, de partilha e de aprendizagem”, afirmou Elsa Fernandes, na mesa onde estavam presentes o director do DIÁRIO de Notícias, Ricardo Miguel Oliveira e Vítor Rodrigues, center manager do PLAZA Madeira.

Vítor Rodrigues parabenizou a iniciativa, salientando que “um projecto que continua a crescer, está cada vez mais forte e é hoje uma referência educativa e cultural. O Plaza Madeira volta, assim, a apoiá-lo, abrangendo cerca de 15 escolas e mais de 170 alunos”.

O director do DIÁRIO deixou um especial agradecimento a todos os correspondentes espalhados pelas escolas da Região e destacou o papel fundamental que desempenham na criação e partilha de conhecimento, afirmando que “são verdadeiras unidades produtivas de conteúdos de alto valor, que nos orgulham e motivam”.