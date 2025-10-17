CDS-PP defende aumento do salário mínimo e redução de impostos

O CDS-PP apresentou várias propostas ao secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, com destaque para o aumento do salário mínimo para mil euros. “Queremos que o salário mínimo seja aumentado para mil euros e que se continue a atenção ao salário médio, como forma de incentivo”, afirmou Ana Cristina Monteiro.

A dirigente centrista destacou ainda a importância de “prosseguir com a redução de impostos, valorizar a carreira dos professores e garantir a continuidade do programa de redução das listas de espera para cirurgia”.

Segundo Ana Cristina Monteiro, o governo regional recebeu estas propostas com “feedback positivo” e mostrou-se convicto de que fará “os esforços necessários para responder às principais preocupações apresentadas”.