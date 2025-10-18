Humberto Gomez isola-se na liderança dos 45 km do Ecotrail Funchal Madeira

A prova dos 45 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025 arrancou às 07h30 deste sábado, com cerca de meia centena de atletas a partirem da Choupana, junto ao Estádio da Madeira, para um percurso com 1.920 metros de desnível positivo e tempo limite até às 18h00.

Logo na primeira passagem de controlo, no Largo das Babosas (km 6), Filipe Ferreira e Humberto Gomez seguiam praticamente lado a lado, separados por apenas um segundo, enquanto David Silva ocupava a terceira posição, já a quase um minuto dos líderes. Entre as senhoras, a checa Dana Honzakova levava 1 minuto e 25 segundos de vantagem sobre a portuguesa Olga Sapach.

À passagem pelo Parque Ecológico do Funchal (km 13,9), as posições inverteram-se: Humberto Gomez assumiu a liderança, abrindo mais de dois minutos de vantagem sobre Filipe Ferreira, enquanto no sector feminino Olga Sapach ultrapassava Dana Honzakova, ganhando 50 segundos de avanço.

No exigente troço até ao Pico do Areeiro (km 21,4), Humberto Gomez consolidou a liderança, chegando ao ponto mais alto do percurso com 14 minutos e 43 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Marco Nuno, que entretanto subira ao pódio provisório. Até às 10h30, ainda nenhuma atleta feminina havia alcançado o Areeiro.

A partir deste ponto, os atletas seguem rumo à Estrela – Santo António (km 30,2), descem até à Praia Formosa (km 39,7) e terminam na Avenida Arriaga (km 46,7), no centro do Funchal.

Na edição de 2024, a prova dos 45 km foi vencida por Alexandre Veríssimo, com o tempo de 4h40m11s, e por Sónia Mendonça, em 6h42m10s.

