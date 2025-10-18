Setenta e três atletas já correm os 30 km do Ecotrail Funchal Madeira

A terceira prova do Ecotrail Funchal Madeira 2025 arrancou às 09h00 deste sábado, com 73 atletas a partirem do Chão da Lagoa para enfrentar os 30 quilómetros de percurso que ligam a montanha ao mar.

O traçado inclui passagens pelo Pico do Areeiro (km 4,7), Estrela – Santo António (km 13,5) e Praia Formosa (km 23), antes da descida final até à Avenida Arriaga, no coração do Funchal, onde está instalada a meta. O percurso apresenta um desnível positivo de 610 metros e um tempo limite de sete horas.

Esta é a terceira de quatro provas do evento, que apresenta distâncias de 60 km, 45 km, 30 km e 15 km, com diferentes níveis de exigência. As três mais longas sobem até praticamente ao topo da ilha, passando pelo Pico do Areeiro, antes de descerem literalmente até junto ao mar, com passagem obrigatória pela Praia Formosa.

O Ecotrail Funchal Madeira, organizado pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, reúne cerca de 400 atletas de várias nacionalidades, num evento que, mais uma vez, desafia os participantes a percorrer a cidade do mar à montanha.

(Notícia em actualização)