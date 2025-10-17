Alterações à circulação rodoviária devido ao 'Ecotrail Funchal Madeira 2025'

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito da realização da prova de Trail Running 'Ecotrail Funchal Madeira 2025', serão implementadas alterações e condicionamentos temporários no trânsito rodoviário entre as 6 horas de sábado, dia 18 de Outubro, e as 3 horas de domingo, dia 19 de Outubro.

Em nota à imprensa, a autarquia diz que "como fora de garantir a segurança de todos os participantes e utilizadores da via pública, o evento, que levará centenas de atletas a percorrerem trilhos entre a cidade e as serras do Funchal, exige interrupções pontuais e condicionamentos de tráfego".

Interrupcções totais de circulação

Estão previstos cortes totais ao trânsito nos seguintes locais e horários:

Prova de 60 km: Avenida Arriaga (entre a Av. de Zarco e a Rua Dr. António José de Almeida), das 05h45 às 06h20 .

Avenida Arriaga (entre a Av. de Zarco e a Rua Dr. António José de Almeida), das . Prova de 45 km: Imediações do Estádio da Madeira, das 07h15 às 07h45 .

Imediações do Estádio da Madeira, das . Prova de 30 km: Parque Ecológico do Funchal, das 08h30 às 09h10 .

Parque Ecológico do Funchal, das . Prova de 15 km:

Acesso ao Pico dos Barcelos (exceto para moradores) e estacionamento no local, das 07h00 às 11h30 .

. Miradouro do Pico dos Barcelos, com interrupção total da circulação das 10h30 às 11h30.

Condicionamentos temporários nos percursos:

Para além dos cortes totais, os condutores devem antecipar condicionamentos temporários de trânsito, com paragens reguladas pelas autoridades, durante a passagem dos atletas por um extenso percurso que inclui, entre outros, os seguintes arruamentos:

Zona Baixa e Centro: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Rua D. Carlos I, Rua de Santa Maria, Estrada Monumental, Avenida do Infante e Avenida Arriaga (local de término das provas).

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Rua D. Carlos I, Rua de Santa Maria, Estrada Monumental, Avenida do Infante e Avenida Arriaga (local de término das provas). Zonas Altas e Serranas: Estrada do Aeroporto com a Estrada da Camacha, ER102, ER103, Parque Ecológico do Funchal, Pico do Areeiro, Estrada da Eira do Serrado, Estrada da Vitória.

Estrada do Aeroporto com a Estrada da Camacha, ER102, ER103, Parque Ecológico do Funchal, Pico do Areeiro, Estrada da Eira do Serrado, Estrada da Vitória. Arruamentos e Caminhos Característicos: Calçada do Socorro, Rua do Lazareto, Caminho dos Pretos, Levada da Serra do Faial, Miradouro do Curral dos Romeiros, Levada dos Piornais, Promenade da Praia Formosa e Promenade do Lido.

Recomendações à população

A CMF "apela à compreensão de todos os munícipes e utentes da via pública, recomendando":

A utilização de percursos alternativos durante a realização do evento.

durante a realização do evento. A planificação de deslocações com antecedência, tendo em conta os horários das interrupções.

com antecedência, tendo em conta os horários das interrupções. O estrito cumprimento das indicações dos agentes de autoridade e da sinalização temporária instalada no terreno.

Por fim, "agradece a colaboração de todos para o sucesso e segurança deste grande evento desportivo".

Para uma consulta detalhada dos percursos afectados e informações de mobilidade em tempo real, os interessados podem aceder à plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.