Mais de 60 atletas já em prova no Ecotrail Funchal Madeira

A 11.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira arrancou este sábado, 18 de Outubro, ainda era noite, com as duas provas mais longas já na estrada. Ainda de madrugada, às 06h00, 18 atletas partiram da Avenida Arriaga - junta ao Largo da Restauração -, no Funchal, para enfrentar os exigentes 60 quilómetros da distância rainha, marcada por um desnível positivo de 2.670 metros e um limite de tempo de 13 horas.

Pouco depois, pela alvorada, às 07h30, foi a vez de cerca de 50 participantes iniciarem a prova dos 45 quilómetros, com partida na Choupana, junto ao Estádio da Madeira. Esta variante conta com 1.920 metros de desnível positivo e tem um tempo limite de 10h30.

partida da prova dos 45 km, foto Susana Pimenta

Ambos os percursos conduzem os atletas da cidade até às altitudes do Pico do Areeiro, antes de descerem novamente ao nível do mar, passando pela Praia Formosa, já na recta final rumo à meta na Avenida Arriaga, junto ao Largo da Restauração.

O Ecotrail Funchal Madeira 2025, organizado pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, conta com cerca de 400 atletas de várias nacionalidades, distribuídos pelas quatro provas do programa – 60 km, 45 km, 30 km e 15 km – num evento que liga, uma vez mais, o mar à montanha através de ruas, veredas e trilhos da capital madeirense.

(Notícia em actualização)