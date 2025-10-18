Inácio Camacho lidera nos 30 km do Ecotrail Funchal Madeira

A prova dos 30 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025 partiu às 09h00 deste sábado, do Chão da Lagoa, com os atletas a enfrentarem um percurso exigente que liga a montanha ao mar, num desnível positivo de 610 metros e com sete horas de tempo limite.

À passagem pelo Pico do Areeiro (km 4,7), o atleta Inácio Camacho seguia na liderança, com seis segundos de vantagem sobre Luís Castro e dez segundos sobre Sérgio Jesus. No sector feminino, Anna Afonso destacou-se logo na subida, conquistando mais de dois minutos de avanço sobre a segunda classificada, Corina Ferreira.

Após o Areeiro, os participantes seguem em direcção à Estrela – Santo António (km 13,5), descem até à Praia Formosa (km 23) e rumam depois à meta na Avenida Arriaga, no centro do Funchal, onde terminam os 30 km de prova.

Em 2024, os vencedores desta distância foram Tiago Aires, com o tempo de 2h42m53s, e Olívia Sousa, que completou o percurso em 3h38m11s.

(Notícia em actualização)