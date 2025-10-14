Ronaldo isola-se como melhor marcador de sempre na qualificação

Cristiano Ronaldo isolou-se hoje como melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, ao assinar o seu golo 40 frente à Hungria, em jogo do apuramento europeu para o Mundial2026 de futebol.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Ronaldo marcou aos 22 minutos, na quarta jornada do Grupo F, e ultrapassou Carlos Ruiz, avançado já reformado da Guatemala, que dividia o topo dos marcadores com o capitão da seleção portuguesa, com 39.

Depois do 'bis' à Arménia e de novo golo na Hungria, o avançado de 40 anos, que tinha ficado em 'branco' na receção à Irlanda, num jogo em que falhou um penálti, voltou aos golos e reforçou os números 'astronómicos' que tem ao serviço de Portugal, agora com 225 internacionalizações e 142 golos.

Com 36 golos, Messi segue no terceiro posto desta lista e, aos 38 anos, é praticamente certo que não voltará a disputar nova qualificação para um Campeonato do Mundo com a Argentina, enquanto o polaco Robert Lewandowski, com 33 golos e 37 anos, também muito dificilmente poderá 'ameaçar' Ronaldo.

Cenário bem diferente já acontece com Chris Wood, avançado do Nottingham Forest, que leva 29 golos com a Nova Zelândia e, aos 33 anos, ainda poderá ter novo apuramento pela frente e numa zona da Oceânia em que os neozelandeses são completamente dominadores.

O mesmo com Sardar Azmoun, avançado de 30 anos, que certamente vai tentar ajudar o Irão a garantir um lugar no Mundial2030, que vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos. Tal como Wood, o iraniano leva 29 golos e no próximo apuramento asiática tudo será possível.

Antes do golo à Irlanda, Ronaldo já era recordista a nível continental, na Europa, mas agora passou novamente a liderar ao nível 'planetário', já depois de ser o jogador de sempre da história do futebol com mais internacionalizações e mais golos.

O jogador nascido na Madeira é também o melhor marcador de sempre nas fases de qualificação para Europeus (41 golos) e em fases finais dessa competição (14), mas a caminhada para 'apanhar' Miroslav Klose em Mundiais já parece quase impossível.

O antigo avançado germânico, atualmente treinador do Nuremberga da segunda divisão alemã, é o recordista da história dos Campeonatos do Mundo, com 16 golos, enquanto Ronaldo leva oito em cinco presenças em Mundiais.

- Lista dos 10 melhores marcadores em fases de qualificação para campeonatos do mundo (números oficiais da FIFA):

Cristiano Ronaldo (Portugal), 40 golos em 51 jogos.

Carlos Ruiz (Guatemala), 39 golos em 47 jogos.

Lionel Messi (Argentina), 36 golos em 72 jogos.

Ali Daei (Irão), 35 golos em 41 jogos.

Robert Lewandowski (Polónia), 33 golos em 42 jogos.

Chris Wood (Nova Zelândia), 29 golos em 31 jogos.

Sardar Azmoun (Irão), 29 golos em 41 jogos.

Edin Dzeko (Bósnia-Herzegovina), 29 em 42 jogos.

Luis Suarez (Uruguai), 29 golos em 64 jogos.

Karim Bagheri (Irão), 28 golos em 29 jogos.