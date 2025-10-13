Ricardo Franco formaliza candidatura à liderança do PS-Madeira

O ainda presidente da Câmara Municipal de Machico formaliza, amanhã, a apresentação da sua candidatura à liderança do Partido Socialista - Madeira (PS-M).

Tal como o DIÁRIO avançou hoje, em primeira mão, Ricardo Franco está disponível para fazer o partido "mudar de vida" e voltar a ganhar a confiança dos madeirenses.

A conferência de imprensa está agendada para amanhã, às 15 horas, na sede do PS-M.

Ricardo Franco é, para já, o único candidato a suceder a Paulo Cafôfo, que ontem assumiu a demissão do cargo de presidente do partido, após mais uma derrota eleitoral. O autarca de Machico, que deixa o cargo em breve, por limitação de mandatos, esteve à frente dos destinos de Machico durante 12 anos, graças a três maiorias absolutas.