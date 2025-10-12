Inácio e Leão ausentes do treino de Portugal

A seleção portuguesa começou hoje a preparar a receção de terça-feira à Hungria, de qualificação para o Mundial2026 de futebol, num dia em que Gonçalo Inácio e Rafael Leão não treinaram e em que vários jogadores fizeram recuperação.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, Leão, utilizado no sábado na segunda parte frente à Irlanda, e Inácio, titular em Alvalade, mas rendido ao intervalo devido a questões físicas, falharam o arranque dos trabalhos de Portugal para o duelo com os magiares.

João Félix, que falhou o embate com os irlandeses devido a limitações físicas, fez "trabalho de preparação individual" com vista a estar disponível para poder atuar na partida da quarta jornada do Grupo F de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogadores com mais minutos frente à Irlanda, num encontro que terminou com vitória lusa por 1-0, ficaram apenas pelo ginásio.

Na segunda-feira, a seleção portuguesa faz o último treino antes da receção à Hungria, que pode garantir a qualificação lusa para a fase final do Mundial2026 de futebol.

Portugal tem a sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, como habitualmente, os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.

Antes do treino, às 16:00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os húngaros.

No sábado, a equipa das 'quinas' bateu a Irlanda com um golo de Rúben Neves já nos descontos, aos 90+1 minutos, o primeiro de sempre do médio pela seleção nacional, no dia em que completou 60 internacionalizações.

O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.

Um triunfo sobre a Hungria e um empate ou derrota da Arménia na Irlanda garante a Portugal a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.