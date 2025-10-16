Fornecimento de água na Estrada da Camacha
A Câmara Municipal do Funchal informa que, para "efectuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, se torna necessário interromper o abastecimento de água, sábado, 18 de Outubro, na zona da Estrada da Camacha".
Segundo a CMF, a "interrupção terá início às 09h00 tendo a duração prevista de seis horas (até pelas 15h00).
Assim, os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:
- Estrada da Camacha;
- Beco do Ribeiro Seco;
- Travessa do Ribeiro Seco de Cima;
- Rampa do Serrado;
- Travessa do Vale Paraíso;
- Travessa do Serrado;
- Rua Conde Carvalhal;
- 1ª Vereda do Serrado;
- Caminho das Neves;
- Impasse da Fonte das Neves;
- Rua da Montanha;
- Impasse da Montanha.
A autarquia informa que "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", garante.