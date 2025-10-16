 DNOTICIAS.PT
Madeira

Fornecimento de água na Estrada da Camacha

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

A Câmara Municipal do Funchal informa que, para "efectuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, se torna necessário interromper o abastecimento de água, sábado, 18 de Outubro, na zona da Estrada da Camacha".

Segundo a CMF, a "interrupção terá início às 09h00 tendo a duração prevista de seis horas (até pelas 15h00).

Assim, os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

  • Estrada da Camacha;
  • Beco do Ribeiro Seco;
  • Travessa do Ribeiro Seco de Cima;
  • Rampa do Serrado;
  • Travessa do Vale Paraíso;
  • Travessa do Serrado;
  • Rua Conde Carvalhal;
  • 1ª Vereda do Serrado;
  • Caminho das Neves;
  • Impasse da Fonte das Neves;
  • Rua da Montanha;
  • Impasse da Montanha.

A autarquia informa que "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", garante.

0
 Comentários