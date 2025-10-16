Fornecimento de água na Estrada da Camacha

A Câmara Municipal do Funchal informa que, para "efectuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, se torna necessário interromper o abastecimento de água, sábado, 18 de Outubro, na zona da Estrada da Camacha".

Segundo a CMF, a "interrupção terá início às 09h00 tendo a duração prevista de seis horas (até pelas 15h00).

Assim, os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

Estrada da Camacha;

Beco do Ribeiro Seco;

Travessa do Ribeiro Seco de Cima;

Rampa do Serrado;

Travessa do Vale Paraíso;

Travessa do Serrado;

Rua Conde Carvalhal;

1ª Vereda do Serrado;

Caminho das Neves;

Impasse da Fonte das Neves;

Rua da Montanha;

Impasse da Montanha.

A autarquia informa que "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", garante.