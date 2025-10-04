Madeira com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos

A Madeira vai registar, este domingo, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos em várias zonas do arquipélago, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 a 30 km/h, predominando do quadrante Nordeste. Nas terras altas, está prevista uma ligeira subida da temperatura máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 20 graus de mínima e os 25 de máxima no Funchal. Já no Porto Santo, os termómetros vão variar entre 20 graus de mínima e 26 de máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de Noroeste, com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da tarde. Já na costa Sul, as ondas terão altura inferior a 1 metro. A temperatura da água do mar varia entre 23 e 24 graus celsius.