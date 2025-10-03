Céu muito nublado e aguaceiros fracos para este sábado
As previsões do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, 4 de Outubro de 2025,
apontam para períodos de céu muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mais prováveis
na vertente norte e nas terras altas da Madeira.
Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.
Pequena subida da temperatura mínima nas terras altas.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Períodos de céu muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.
Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 23/24ºC