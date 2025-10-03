Céu muito nublado e aguaceiros fracos para este sábado

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, 4 de Outubro de 2025, apontam para períodos de céu muito nublado.

Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mais prováveis

na vertente norte e nas terras altas da Madeira.

Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.

Pequena subida da temperatura mínima nas terras altas.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado.

Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC





