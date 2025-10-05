Madeira com previsão de céu muito nublado e aguaceiros a partir da tarde

A previsão meteorológica para esta segunda-feira aponta para períodos de céu muito nublado na Madeira, com a possibilidade de aguaceiros, sobretudo na vertente Norte da ilha e nas terras altas, tornando-se mais frequentes ao longo da tarde. O vento deverá soprar de Nordeste, fraco a moderado, até 25 km/h.

Na região do Funchal, o cenário será semelhante, prevendo-se também céu muito nublado e a possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde, acompanhados por vento fraco.

As temperaturas deverão variar entre os 20 e os 25 graus tanto no Funchal como no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de Noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão variar entre 1 e 1,5 metros, de Sul/Sudoeste. A temperatura da água do mar oscila entre 23 e 24 graus.