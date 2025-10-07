Aguaceiros e vento fraco nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 7 de Outubro, apontam para céu geralmente muito nublado e queda de aguaceiros, em especial a partir da tarde.

O vento soprará em geral fraco (até 20 km/h) a predominar de Nordeste.

Quanto às temperaturas os termómetros irão, de resto, variar entre os 20 e os 26ºC no Funchal e entre os 20 a 25ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.