Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos esta quinta-feira

O Instituto Português e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 2 de Outubro, períodos de muita nebulosidade e há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas terras altas e vertente norte da ilha da Madeira. Antevista, ainda, uma pequena subida da temperatura máxima na vertente norte e nas terras altas, da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) de leste/nordeste.

No Funchal o céu poderá apresentar períodos de muita nebulosidade. O vento estará fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente o estado do mar, na costa norte as ondas serão do quadrante norte com 1 a 1,5 metros e na costa sul do quadrante sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.