Associação ADEM comemora Dia Mundial da Saúde Mental

A Associação Amigos da Diáspora e os Emigrantes Madeirenses (ADEM), em comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, convida o público para um encontro aberto à comunidade. Com o mote “vem conversar, partilhar e levar ferramentas práticas para cuidar de ti e dos teus”, o encontro tem lugar dia 18 de Outubro, às 10 horas, no Centro de Convívio de Santa Luzia, no Funchal.

A iniciativa conta com a presença da psicóloga Betânia Costa e a entrada é livre.

O evento tem como parceiros a AIMA, da Equipa SOCIV, com a Associação Diáspora no Mundo, com a Associação Venexos do Núcleo Madeira e com a Câmara Municipal do Funchal.