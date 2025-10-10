“Cuidar com dignidade e qualidade é a nossa prioridade”

A 11ª edição das Jornadas de Saúde Mental e Psiquiatria, que decorre na Casa de Saúde São João de Deus, reúne profissionais e especialistas para debater os desafios da saúde mental contemporânea, com especial enfoque na inovação e no cuidado. Manuel Freitas, enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria e responsável pelo evento, destacou que os principais desafios na região passam pela acessibilidade, melhoria e continuidade dos cuidados, sobretudo para dois grupos: pessoas com dependências, incluindo álcool e outras substâncias, e idosos com doenças neurodegenerativas, cuja procura de cuidados tem aumentado de forma significativa.

Segundo Manuel Freitas, é essencial apostar em cuidados domiciliários e de proximidade, de forma a permitir que os pacientes mantenham competências para uma vida autónoma e com qualidade. “O objectivo é minimizar o sofrimento, propiciar conforto e dignidade, permitindo que a pessoa tenha uma vida mais longa e com qualidade”, sublinha. O aumento da esperança de vida tem contribuído para o crescimento destas patologias. Há 20 anos, os internamentos de idosos com doenças neurodegenerativas eram raros; hoje representam cerca de um terço dos internamentos anuais da unidade da Casa de Saúde, cerca de 600 casos, muitas vezes em estados avançados, com agitação, heteroagressividade, desorganização e insónia. As famílias ficam sobrecarregadas e recorrem aos serviços de saúde, que não têm capacidade suficiente para responder a todas as necessidades.

O especialista sublinha ainda a importância de investir em cuidados paliativos em saúde mental, dado que muitas destas situações se tornam crónicas, causando sofrimento físico e psicológico tanto aos pacientes como aos familiares. A Casa de Saúde criou uma unidade específica com 20 camas, mas a procura continua elevada, reforçando a necessidade de soluções domiciliárias e de políticas de apoio e financiamento adequadas.

O tema central das jornadas é “Inovação e Cuidado: Desafios na Saúde Mental Contemporânea” e abrange áreas como espiritualidade e saúde, direitos humanos, cuidados em unidades de internamento agudo, envelhecimento e doenças neurodegenerativas, cuidados paliativos, inteligência artificial e inovação nos serviços sociais de saúde mental. No segundo e último dia do evento, decorrem mesas sobre envelhecimento e quadros neurodegenerativos, cuidados paliativos, tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual aplicadas à saúde mental, e inovações nos serviços do sector social, incluindo terapia neuro sonora, equitação terapêutica e promoção do bem-estar dos colaboradores.

As jornadas terminam esta tarde, consolidando dois dias de reflexão sobre os desafios e boas práticas na saúde mental, com especial atenção à inovação, à qualidade dos cuidados e à dignidade das pessoas que vivem com estas condições.