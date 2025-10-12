Dia Mundial da Trombose assinalado nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 13 de Outubro assinala-se o Dia Mundial da Trombose.

Este dia foi criado pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase (ISTH) para aumentar a consciencialização sobre a trombose, uma condição perigosa causada pela formação de um coágulo de sangue.

Esta data serve para informar a população e os profissionais de saúde sobre os riscos da trombose, que pode levar a doenças graves como o tromboembolismo venoso, embolia pulmonar, ataque cardíaco e AVC.

A trombose ocorre quando um coágulo de sangue se forma dentro de um vaso sanguíneo, podendo bloquear o fluxo sanguíneo. Pode acontecer em veias (como a Trombose Venosa Profunda - TVP) ou artérias, e a sua prevenção é essencial, pois muitas vezes pode ser silenciosa.

Factores de risco

Idade avançada

Histórico familiar ou predisposição genética

Obstrução de vasos sanguíneos por cirurgias ou hospitalização prolongada

Obesidade

Uso de contraceptivos

Falta de movimento ou imobilidade

Outros factores como tabagismo e consumo excessivo de álcool

Prevenção e acção

Praticar actividade física regularmente para melhorar a circulação sanguínea

Manter uma boa hidratação

Procurar acompanhamento médico para monitorização e tratamento de condições pré-existentes

Mas há mais neste dia:

Termina a greve no ‘handling’ dos aeroportos, que foi convocada pelo SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e pelo Sindicato dos Transportes.

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Outubro. Dia Internacional para a Prevenção dos Desastres Naturais, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, Dia Internacional sem Sutiã e Dia do Peregrino:

1666 - Morre, com 57 anos, o escritor D. Francisco Manuel de Melo, autor das "Obras Métricas".1882 - É inaugurada, no Porto, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras.1889 - Revolta Boer na África do Sul.1909 - Nasce o compositor e pianista de jazz norte-americano Arthur Tatum, Jr., Art Tatum.1912 - O Presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga, coloca a primeira pedra no edifício de A Voz do Operário, em Lisboa.1917 - Relato da sexta e última aparição de Fátima e do chamado Milagre do Sol, pelos três pastores e pessoas mobilizadas nos seis meses anteriores.1921 - Realiza-se a primeira missa campal em Fátima.- Nasce Yves Montand, ator e cantor francês de origem italiana.1923 - Ancara passa a capital da Turquia.1925 - Nasce Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador e primeira-ministra do Reino Unido de maio de 1979 a novembro de 1990.1930 - O bispo de Leiria, José Alves Correia, considera dignas de crédito as aparições de Fátima, em carta pastoral.

1941 - Nasce o cantor e compositor norte-americano Paul Simon.1943 - II Guerra Mundial. Itália declara guerra à Alemanha, antiga aliada no Eixo.1961 - Em carta aberta ao Governo de Oliveira Salazar, o líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Amílcar Cabral, pede uma solução pacífica para a autodeterminação dos povos da Guiné e Cabo Verde.1969 - Começa a campanha eleitoral para a Assembleia Nacional. Apresentam-se, pela Oposição Democrática, listas da Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD) em Lisboa, Porto e Braga, e coligações de católicos, liberais e monárquicos, noutros círculos do país.1970 - Canadá e China estabelecem relações diplomáticas.1972 - Morrem 176 pessoas na queda de um avião comercial soviético perto do aeroporto de Moscovo, Rússia.

1973 - O futebolista Eusébio faz o seu último jogo pela seleção portuguesa.

1980 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao arquiteto argentino Adolfo Pérez Esquível, cofundador da Assembleia Permanente para os Direitos Humanos.1982 - Imposição da lei marcial na Polónia. Os trabalhadores dos estaleiros de Gdansk regressam ao trabalho.- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao diplomata mexicano Alonso García Robles e à diplomata sueca Alva Myrdal, pelo trabalho para o desarmamento e zonas livres de armas nucleares.1987 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente da Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, pelo seu trabalho pela paz duradoura na América Central (Plano Arias).1988 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído, pela primeira vez, a um escritor de língua árabe, o egípcio Naguib Mahfouz, autor de "A Viela de Midaq".1990 - Morre, aos 78 anos, o político vietnamita Phan Dinh Khai, Le Duc Tho, negociador do acordo de cessar-fogo de 1973, recusou o Prémio Nobel da Paz em 1973, igualmente atribuído ao secretário de Estado da Administração Nixon, Henry Kissinger.1994 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor japonês Kenzaburo Oe, autor de "Um Eco do Céu" e "Dias Tranquilos".- O Iraque admite a possibilidade de reconhecer a soberania do Kuwait e das suas fronteiras.1995 -- O presidente da Letónia, Guntis Ulmanis, e o primeiro-ministro, Maris Gailis, subscrevem um pedido oficial de adesão à União europeia

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao cientista britânico nascido na Polónia Joseph Rotblat, em conjunto com a organização de luta contra as armas nucleares, Movimento Pugwash, de que foi um dos fundadores em 1957.1996 - Eleições regionais. O PS-Açores, com Carlos César, vence, pela primeira vez na Região Autónoma. O PSD-Madeira alcança a sexta vitória com Alberto João Jardim.1998 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao norte-americano Robert C. Laughlin, ao chinês Daniel de Tsui e ao alemão Horst Stroernner, pela descoberta de uma nova forma de fluido quântico.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao norte-americano nascido na Áustria Walter Khone e ao britânico John A. Pople.2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, recebe o Prémio Carlos V da Coroa de Espanha, numa cerimónia no Mosteiro de Yuste, pelo empenho nos ideais europeus.- Morre, com 69 anos, Maria Rosa Colaço, escritora e pedagoga, autora de "A Criança e a Vida", "O Espanta-Pardais", Prémio Soeiro Pereira Gomes.2005 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao dramaturgo britânico Harold Pinter.

2006 - A tenente Mónica Martins torna-se a primeira mulher piloto da Marinha Portuguesa.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao pioneiro do microcrédito no Bangladesh, Muhammad Yunus, e ao Banco Grameen, que fundou.

- O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Ban Ki-moon, é eleito secretário-geral das Nações Unidas (ONU), sucedendo a Kofi Annan a 01 de janeiro de 2007.

- Morre, com 88 anos, Mason Andrews, ginecologista norte-americano, pioneiro da investigação sobre a fertilização "in vitro" nos Estados Unidos.

2008 - O professor e economista britânico Paul Krugman é distinguido com o Prémio Nobel da Economia, tendo-se notabilizado como um dos autores da Teoria "New Trade", uma revolução na forma de pensar o comércio internacional.

- A Federação Internacional do Automóvel (FIA) aprova o novo Autódromo do Algarve, que pode começar a receber provas.

2010 - Florencio Ávalos é o primeiro homem a sair debaixo de terra (00:00, horas locais) na sequência da operação de salvamento dos 33 homens soterrados pelo desabamento de uma mina de ouro e cobre em São José, perto de Copiacó, no Chile. Luís Urzúa é o último (21:55). Seguem-se os seis membros da equipa de salvamento.

2011 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, anuncia o novo pacote de austeridade previsto no Orçamento do Estado para 2012, que elimina os subsídios de Natal e férias para os funcionários públicos e para as pensões acima de mil euros até final de 2013.

2012 - Milhares de pessoas juntam-se na Praça de Espanha, Lisboa, numa manifestação que se associa ao apelo "Que se lixe a troika! Queremos as nossas vidas!".

- Milhares de manifestantes da CGTP-IN concentram-se na Praça da Figueira, em Lisboa, a exigir a demissão do Governo e o direito ao emprego, numa manifestação que termina em frente ao parlamento.

2014 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao economista francês Jean Tirole, pela sua análise do poder de mercado e regulação.

2015 - Investigadores internacionais concluem que o avião da Malaysian Airlines com o código de voo MH17 foi abatido por um míssil BUK, de fabrico russo, disparado do leste da Ucrânia.

- Morre, aos 66 anos, Steve MacKay, lendário saxofonista norte-americano dos The Stooges.

2016 - O antigo primeiro-ministro português António Guterres é aclamado como novo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), numa sessão da Assembleia Geral da ONU que ratificou a escolha feita pelo Conselho de Segurança em 05 de outubro.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao músico norte-americano Robert Zimmerman, Bob Dylan, por ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana.

- O ex-Presidente brasileiro, Lula da Silva, é constituído arguido pela terceira vez, desta feita por suspeitas de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e corrupção em negócios em Angola, segundo a imprensa brasileira.

- Morre, aos 90 anos, Dario Fo, escritor italiano, Prémio Nobel da Literatura em 1997.

- Morre, aos 88 anos, Bhumibol Adulyadej, Rei da Tailândia.

2018 - O Papa Francisco expulsa do sacerdócio os bispos chilenos José Francisco Cox, de 85 anos, e Iquique Marco Antonio Ordenes, de 54 anos, acusados de abusos sexuais contra menores.

- A tempestade Leslie atravessa Portugal continental e provoca 28 feridos ligeiros e 61 desalojados em dois dias, causando danos superiores a 80 milhões de euros, segundo dados preliminares dos municípios mais afetados.

2019 - O Governo do Equador e o movimento indígena chegam a um acordo para revogar o decreto 883, que eliminou o subsídio ao combustível e causou uma onda de protestos no país.

- A atleta queniana Brigid Kosgei bate o recorde mundial da maratona ao correr a distância em 2:14.04 horas, em Chicago, Estados Unidos, fazendo cair a marca de 2:15.25 fixada pela britânica Paula Radcliffe em 2003.

2020 - A Organização Mundial do Comércio (OMC) autoriza a União Europeia a avançar com tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os Estados Unidos, no caso que opõe os dois blocos por ajudas diretas à aviação.

- Morre, aos 73 anos, Augusto Matine, futebolista internacional português, jogou pelo Benfica e Vitória de Setúbal.

- Morre, aos 83 anos, Virgílio Góis, cantor e acordeonista que se destacou na interpretação local de música portuguesa na Venezuela.

- Morre, aos 74 anos, Augusto Torres Boucinha, economista, deputado pelo CDS-PP na VII legislatura.

2021 - O filme "Zé Pedro Rock 'n' Roll", de Diogo Varela Silva, vence o prémio de Melhor Documentário Internacional no festival de cinema punk de Los Angeles, Estados Unidos.

- Morre, com 67 anos, Alexandre Mendonça, padre, diretor da Missão Católica Portuguesa, que, durante mais de 33 anos de sacerdócio, se destacou como mentor da comunidade luso venezuelana.

2022 - O secretário adjunto do Conselho de Segurança da Federação Russa, Alexander Venediktov, avisa que uma eventual entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) será um passo suicida que levará a uma terceira guerra mundial, de que as autoridades de Kiev e a Aliança Atlântica estão conscientes.

- A ministra da Defesa, Helena Carreiras, anuncia o envio para Ucrânia de seis helicópteros Kamov de combate a incêndios, atualmente sem licença para operar por serem de origem russa e um dos quais inoperacional.

2023 - O painel "Avestruzes Bailarinas do filme 'Fantasia' de Walt Disney", de Paula Rego, é leiloado em Londres por 3,5 milhões de euros, um novo recorde para uma obra da artista portuguesa, segundo a leiloeira Christie's.

- Morre, aos 80 anos, Louise Elisabeth Glück, escritora norte-americana, Prémio Nobel da Literatura em 2020 "pela sua inconfundível voz poética que, com austera beleza, torna universal a existência individual". Recebeu ainda o Pulitzer, em 1993, por "Íris Selvagem" e a Medalha de Humanidades, em 2015, entre outros galardões.

2024 - O Exército israelita assume que um dos seus tanques atingiu um posto dos 'capacetes azuis' das Nações Unidas (ONU) no Líbano, onde defronta o movimento Hezbollah.

- O ex-presidente do Tribunal de Última Instância Sam Hou Fai é escolhido como o novo líder do governo de Macau, numa votação em que era o único candidato.

Este é o ducentésimo octogésimo sétimo dia do ano. Faltam 79 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "A ignorância tem isso de bom, desfaz-se aprendendo. A falsa instrução tem esta perfídia: não dá ensino e inibe de o tomar". Ramalho Ortigão (1836-1915), escritor português.