Campanha 'A Doença Mental Também Dói' sensibiliza nas ruas do Funchal

É no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental que a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM) lança uma campanha denominada 'A Doença Mental também Dói'. Esta acção de sensibilização estará visível em dez autocarros da empresa Horários do Funchal entre 10 de Outubro e 10 de Novembro.

"Esta iniciativa, que conta com a parceria da Câmara Municipal do Funchal, da Horários do Funchal e da Forworks, pretende dar visibilidade à dor emocional associada à doença mental e reforçar a importância da empatia, do apoio e da inclusão", indica numa nota enviada à imprensa.

Queremos que cada pessoa que veja esta mensagem se lembre que a doença mental também é uma dor real, que precisa de ser compreendida, não julgada. Octávio Freitas, presidente da AFARAM

Durante um mês, dez autocarros da Horário do Funchal vão circular com a mensagem “A Doença Mental Também Dói”, "tornando visível aquilo que tantas vezes é silenciado".