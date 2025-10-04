Dia do Lobito comemora-se no Porto Santo

O Porto Santo está, este fim-de-semana, com muitos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, mais propriamente lobitos, denominação das crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos.

Mais de duzentos lobitos de vários agrupamentos e acompanhados pelos seus chefes estão na ilha dourada para celebrar, hoje, o dia do lobito.

Chegaram esta sexta-feira à noite e até amanhã vão realizar diversas actividades na ilha, o regresso à Madeira está agendado para este domingo.