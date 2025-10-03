'Cluny' dá início ao mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica

Arrancou hoje a quarta edição do Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.

Este mestrado resulta do consórcio entre a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, a Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega e a Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, através de uma "parceria que possibilita, além da formação de excelência que caracteriza estas Instituições, a troca de conhecimento científico e experiências entre profissionais de Enfermagem de diversos pontos geográficos do país", explica a unidade educativa.

Não obstante, e perto da data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, a 10 de outubro, a 'Cluny' relembra a importância do enfermeiro como "garante de práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades sociais, no combate ao estigma e na promoção de ambientes seguros de apoio e bem-estar integral".