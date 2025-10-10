Instituições de saúde mental na RAM promovem hoje uma marcha

Hoje, pelas 17h30, junto ao Parque de Santa Catarina, vai decorrer uma marcha pela saúde mental, no âmbito do dia Mundial da Saúde Mental, num percurso até à Sé.

Esta marcha é organizada pelas instituições de saúde mental da RAM (Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa de Saúde S. João de Deus, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família) e contará com a presença da secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, e com representação da vereadora da Área Social, Helena Leal, da autarquia do Funchal, assim como Paulo Milheiro, da Divisão de Saúde e Bem-estar da autarquia.

A marcha é uma chamada de atenção para a importância da saúde mental no quotidiano das vidas de cada um de nós, que precisa de ser cuidada a todos os níveis. Não é apenas uma questão ligada ao cérebro, mas a todas as dimensões do nosso ser.