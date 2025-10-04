Câmara de Lobos reduz dívida e investe 52 milhões nas freguesias

Na sessão solene comemorativa do 190.º aniversário do concelho, a presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, realçou os resultados financeiros e os investimentos realizados ao longo dos últimos três mandatos (2013-2025).

A autarca sublinhou a redução da dívida municipal de 13,5 milhões de euros, em 2013, para 2,87 milhões em Outubro de 2025 — menos 78,7% — permitindo libertar recursos para obras e serviços essenciais. Entre 2013 e Setembro de 2025, o município mobilizou 27,83 milhões em fundos europeus e arrecadou receitas superiores a 243 milhões de euros.

Em termos concretos, os investimentos reflectiram-se na requalificação de centros de freguesia, estradas, caminhos agrícolas, frente-mar, equipamentos desportivos e culturais, bem como em apoios a famílias através de bolsas de estudo, apoios pré-escolares e redução de impostos.

Sónia Pereira percorreu simbolicamente o concelho, destacando obras emblemáticas como o Caminho Agrícola da Achada-Chote na Serra, o reforço da acessibilidade no Curral das Freiras, a renovação urbana da baixa da cidade e a melhoria de infra-estruturas na Quinta Grande, Estreito e Quinta Leonor.

Ao longo dos últimos três mandatos, foram realizados cerca de 414 projectos de grande e pequena escala, com investimentos aproximados de 52 milhões de euros, transformando a vida quotidiana dos cidadãos e reforçando a proximidade entre a autarquia e a população. A presidente concluiu que os investimentos deixaram bases sólidas para a continuidade do desenvolvimento do concelho.