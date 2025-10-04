“Deixamos o caminho preparado para quem se segue”

Na parte final do seu primeiro e último discurso no Dia do Concelho, Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, afirmou que o seu executivo deixa o caminho preparado para os próximos protagonistas políticos, com bases sólidas e projectos prontos para execução.

Entre as principais iniciativas referidas estão a Estratégia Local de Habitação com habitações entregues a famílias desfavorecidas, a baixa da cidade mais segura com policiamento permanente, o projecto de videovigilância quase concluído, apoios a famílias com filhos em creches e pré-escolar, e várias requalificações de centros de freguesia e estradas agrícolas, todas com planos definidos para continuidade.

A autarca apelou à memória da comunidade, lembrando que Câmara de Lobos cresceu, evoluiu e deixou sementes para que o concelho continue a avançar, reforçando coesão social e qualidade de vida.

Sónia Pereira agradeceu ainda aos trabalhadores municipais, à equipa de executivo e de apoio, aos presidentes de junta, à comunidade educativa, associações e instituições locais, e aos ex-autarcas que contribuíram para o desenvolvimento do concelho.

O discurso terminou com a leitura de uma mensagem de um visitante que elogiou a transformação da cidade e o impacto positivo do trabalho colectivo, reforçando o legado de serviço, proximidade e compromisso com os câmara-lobenses.