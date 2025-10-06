Clube Desportivo Mar e Serra lidera campeonato regional de clubes de pesca desportiva
Foi na ilha do Porto Santo que se realizou mais uma etapa do Campeonato Regional de Clubes de pesca desportiva, este fim-de-semana. Neste momento, o Clube Desportivo Mar e Serra continua na liderança da competição.
Segundo a Associação de Pesca Desportiva da RAM, durante a prova de sábado, o Clube Desportivo Mar e Serra consolidou a sua liderança ao alcançar o 1.º lugar. Já no domingo, na 4.ª e última prova do campeonato, o triunfo sorriu ao Clube de Tiro, Caça e Pesca da Madeira, que obteve igualmente o 1.º lugar.
"É de salientar que, na prova de sábado, foram capturados e devolvidos ao mar, em conformidade com as normas da Fédération Internationale de Pêche Sportive – Mer (FIPS-M) e da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva (FPPD), um total de 51,061 kg de peixe, correspondendo a 360 exemplares", indica em nota à imprensa, acrescentando que "já no domingo, registou-se um total de 33,591 kg, num universo de 444 exemplares, igualmente capturados e devolvidos ao seu habitat natural".
Classificação
1.º Clube Desportivo Mar e Serra – 6 pontos
2.º Clube de Tiro, Caça e Pesca da Madeira – 9 pontos
3.º Sporting Clube da Madeira – 10 pontos
4.º Grupo de Campismo de Santo António – 14 pontos