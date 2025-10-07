Sónia Pereira insta próximo executivo municipal a dar continuidade à Estratégia Local de Habitação

A presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, regozijou-se esta terça-feira, 7 de Outubro, com o "trabalho sólido e estruturado, com projectos adjudicados, obras em curso e financiamento garantido", no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH), instando o próximo executivo municipal a "dar continuidade e concluir a estratégia que é de todos os câmara-lobenses”.

A autarca falava esta manhã num périplo pelos locais onde decorrem obras e existem projectos para a efectivação do da ELH. A visita do executivo municipal incluiu o local, onde está em curso a construção de 32 novas habitações destinadas ao realojamento das famílias da Fajã das Galinhas, que tiveram de abandonar as suas casas após os incêndios de 2024.

Em nota emitida, a autarquia destaca que o investimento, no valor global de 8,27 milhões de euros, é financiado pelo Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Regional, e contempla 18 fogos T2, 10 T3 e 4 T4, a erguer no Sítio do Castelejo.

Seguiu-se a deslocação ao Sítio da Vargem, no Estreito de Câmara de Lobos, onde decorre a construção de 23 novos apartamentos (cinco T2 e dezoito T3), num investimento superior a 6,7 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A conclusão desta empreitada está prevista para o final de 2026.

O executivo municipal salientou ainda a obra a realizar-se na antiga Escola EB1/PE das Romeiras, que será reconvertida em habitação ao abrigo do programa 1.º Direito, com a criação de cinco fogos, dois T2, um T1, um T3 e um T0, um projecto desenvolvido por técnicos municipais e que permitirá devolver utilidade social a um edifício público desativado.

Destaque também para o sítio do Limoeiro, onde a Câmara Municipal está a reconverter um imóvel adquirido no mercado tradicional em três apartamentos, reforçando a oferta habitacional através da mobilização de património existente.

A Estratégia Local de Habitação de Câmara de Lobos, aprovada em 2021, abrange construção nova, reabilitação e apoio direto a beneficiários. Estão ainda em curso projectos que permitirão a edificação de 99 novos fogos em diferentes freguesias do concelho.

Segundo a Presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, "as visitas permitem confirmar no terreno que a Estratégia Local de Habitação está a ser concretizada com rigor e sentido social. Cada obra representa mais do que um edifício, representa dignidade e estabilidade para dezenas de famílias do nosso concelho".

A autarca sublinha que “a habitação é um dos pilares do desenvolvimento social e humano” e que “ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal procurou criar as condições técnicas e financeiras para que todos estes projectos possam avançar no terreno”.