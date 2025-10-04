Sónia Pereira despede-se no 190.º aniversário de Câmara de Lobos

Na sessão solene do 190.º aniversário do concelho de Câmara de Lobos, realizada no Museu de Imprensa da Madeira, a presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, proferiu o seu primeiro e último discurso nesta qualidade.

“É a primeira, mas também a última vez que tenho a honra de celebrar o dia do Concelho na condição de Presidente da Câmara Municipal”, afirmou, evocando doze anos de dedicação e serviço à comunidade, iniciados em 2013. A autarca destacou que governar não se resume à gestão de recursos ou obras, mas implica proximidade, escuta e compromisso com cada cidadão.

Sónia Pereira fez questão de reconhecer o legado do seu antecessor, Pedro Coelho, sublinhando que o concelho “é fruto de um trabalho de equipa” e que a confiança do povo foi determinante para a transformação de Câmara de Lobos.

A presidente salientou ainda os investimentos feitos na educação, área que considera fundamental: a taxa de retenção e desistência no ensino básico caiu de 16% para 3,2%, a conclusão do ensino secundário ultrapassou os 90%, e a população com formação superior duplicou em doze anos. Foram atribuídas mais de 4.400 bolsas de estudo, num total de 2,79 milhões de euros, e implementados projectos como “Passo a Passo” e o Prémio de Mérito Joaquim Pestana.

Ao longo do seu mandato, Sónia Pereira investiu também na cultura, juventude e cidadania, com programas escolares, bibliotecas municipais e seminários de educação que se tornaram referência regional e nacional. “Câmara de Lobos é hoje um concelho onde se aprende mais, onde se acredita mais, onde se sonha mais”, concluiu.