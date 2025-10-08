Quinta da Casa Branca nomeada para 'Melhor Experiência Imersiva'

A Quinta da Casa Branca, na Madeira, está nomeada para os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2026, na categoria 'Best Immersive Experience' ('Melhor Experiência Imersiva').

Os prémios de Excelência Condé Nast Johansens foram criados há mais de duas décadas para reconhecer, premiar e celebrar a excelência dos hotéis recomendados dentro do guia. O seu prestígio internacional tornou-se um selo de qualidade para os viajantes e os profissionais do setor hoteleiro de luxo.

Os vencedores dos Prémios Anuais de Excelência 2026 serão escolhidos através da combinação da votação on-line, dos comentários on-line dos hóspedes e das avaliações realizadas pela equipa de Local Experts ao longo do último ano.