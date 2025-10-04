Bruno Pereira elogiado como “um bombeiro sem farda”

O comandante José Minas destacou, na cerimónia do 137.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, o apoio que a corporação tem recebido de vários responsáveis políticos, salientando os nomes de Pedro Calado, Cristina Pedra e Bruno Pereira. Sobre este último, sublinhou tratar-se de “um bombeiro sem farda”, elogiando a forma “humana e humanizante” como sempre exerceu a sua acção tutelar. Considerou ainda justa a condecoração recentemente atribuída pela Liga de Bombeiros Portugueses.

Na cerimónia realizada na Praça do Município, José Minas aproveitou para enaltecer o trabalho das mulheres e homens que integram a corporação, lembrando que só no último ano foram realizados 10.575 serviços, entre os quais 6.940 emergências pré-hospitalares, mais de 3.800 assistências e 144 mil quilómetros percorridos em operações de socorro.

O comandante anunciou igualmente um investimento superior a 600 mil euros em equipamentos de protecção individual e tecnologias inovadoras para combate a incêndios e emergência pré-hospitalar. Lançou também o novo sítio electrónico e a nova imagem corporativa da companhia, reforçando que a modernização e a inovação são prioridades permanentes.

José Minas concluiu a sua intervenção agradecendo aos bombeiros e às suas famílias, reconhecendo o sacrifício diário que lhes é exigido, e deixou uma mensagem de união a todas as corporações de bombeiros da Região: “Não estamos sós e todos precisamos de todos. É um orgulho incontido ser vosso comandante”.