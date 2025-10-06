Sónia Figueira encabeça lista do CDS para a junta do Curral das Freiras

Sónia Figueira é a candidata apresentada pelo CDS-OO à presidência da Junta de Freguesia do Curral das Freiras nas próximas eleições autárquicas.

A candidata afirma que encara esta candidatura "com enorme sentido de responsabilidade e dedicação ao povo do Curral das Freiras", acrescentando que o seu principal objectivo é "deixar um legado melhor para todos aqueles que vivem no nosso cantinho do céu, o nosso refúgio das montanhas."

Em nota emitida, Sónia Figueira refere que, numa freguesia onde o PSD tem mantido uma maioria absoluta, considera que "essa situação não é boa nem para a democracia nem para a população do Curral das Freiras". Por isso, apela à eleição para que "que o Curral das Freiras tenha uma voz alternativa, defendendo uma forma diferente de estar na política local — mais próxima, participativa e centrada nas pessoas."

Afirma que a sua prioridade é o bem-estar dos residentes, prometendo estar sempre ao lado da população, ouvir as suas necessidades e trabalhar em conjunto para encontrar soluções. “Não prometo o impossível, nem digo o que não posso cumprir. O que garanto é trabalho sério, dedicação constante, rigor na gestão e total transparência”, assegura Sónia Figueira.



A candidata reforça ainda que, se for eleita, “a única cor partidária será a do povo do Curral das Freiras”.

A lista do CDS-PP ao Curral das Freiras é encabeçada por Sónia Figueira e tem como segundo candidato Alexandre Gomes, um elemento que partilha o mesmo compromisso de proximidade, seriedade e dedicação à freguesia.

Através desta candidatura, o CDS pretende renovar a representação local e oferecer à população do Curral das Freiras uma alternativa construtiva, dando mais força à democracia e à participação cívica numa das freguesias mais emblemáticas do concelho de Câmara de Lobos.