DTIM organizar oito webinares sobre cibersegurança com especialistas de três países

A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira está a organizar uma série composta por oito webinares dedicados a abordar a temática da cibersegurança, com especialistas de Portugal, Espanha e Brasil.

"Mais do que um ciclo formativo, trata-se de um espaço de partilha e debate sobre proteção da informação num mundo onde os riscos digitais evoluem ao ritmo da tecnologia e atravessam fronteiras sem pedir autorização", indica nota enviada à imprensa.

A iniciativa integra-se na Formação em Contexto de Trabalho de Rudney Castro, especialista em Cibersegurança, promovida pelo IEFP e realizada em parceria com o ISCAC – Coimbra Business School, com o apoio da DTIM

"A preparação dos webinares envolveu diferentes áreas internas, desde a estratégia e comunicação à componente técnica, permitindo que a formação se traduza em resultados concretos e com impacto real. Esta abordagem colaborativa reforça a capacidade da DTIM em conjugar experiência, inovação e responsabilidade social", aponta.