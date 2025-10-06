IL quer que Câmara use tecnologia para facilitar comunicação

A Iniciativa Liberal quer que a Câmara use a tecnologia para facilitar a comunicação e a participação dos cidadãos. Segundo Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, “os cidadãos não são um obstáculo, são a solução".

"Com as ferramentas digitais certas, conseguimos ouvi-los mais, de forma mais simples e direta. É assim que se governa melhor: ouvindo antes de decidir e prestando contas depois", refere em nota à imprensa.

As propostas da IL para um Funchal mais digital e participativo incluem "assembleias da Câmara transmitidas em directo, com possibilidade de participação online dos cidadãos; expansão de plataformas digitais como o Funchal Alerta, que já mostrou ser útil para reportar problemas locais; consultas públicas digitais para orçamentos e projectos municipais, permitindo que todos participem sem barreiras de tempo ou deslocação e simplificação de processos administrativos online, para que interagir com a Câmara seja fácil, rápido e transparente".

Para a Iniciativa Liberal, "democracia local não deve ser um ritual burocrático, mas uma prática viva e aberta". "Digitalizar é dar voz, aproximar e envolver mais pessoas na vida da cidade", refere o partido.

Sara Jardim conclui: “O futuro do Funchal é um governo municipal próximo, transparente e digital, que respeita e incentiva a informação e a participação activa dos cidadãos".