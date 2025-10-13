IPMA regista três sismos ao largo da Madeira

Dois sismos ao final da tarde de ontem e outro já esta madrugada de segunda-feira, foram registados pelos sismógrafos do IPMA.

O primeiro destes sismos aconteceu pelas 18h06 de magnitude 1.9 na escala de Richter e a 10 quilómetros de profundidade, localizado a sudoeste das ilhas Desertas.

O segundo abalo ocorreu menos de uma hora depois, pelas 18h48 e igualmente de magnitude 1.9 na escala de Richter, mas a apenas 2 km de profundidade e a sul da Madeira.

Por fim, pelas 3h07 desta noite, a sudeste das Desertas, um sismo de fraca intensidade (1.2 na escala de Richter) e a 25 km de profundidade.

Não há registo de estes três abalos terem sido sentidos pela população.