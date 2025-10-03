Marinha coordena resgate ao largo da Ilha da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), juntamente com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR) e com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou hoje, dia 3 de Outubro, o resgate de um tripulante do Navio de Carga “TCZEW”, com bandeira da Libéria, que se encontrava a navegar a 90 milhas náuticas, aproximadamente 166 quilómetros, a Noroeste da Ilha da Madeira.