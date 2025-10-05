ADN defende ampliação do estacionamento do 'largo da Cruz Vermelha'

A candidatura do ADN à Câmara Municipal do Funchal defende o incremento de mais 140 lugares de estacionamento na Largo Severino Ferraz, mas conhecido como 'parque da Cruz Vermelha', de exploração municipal, "bastando para o efeito utilizar o piso térreo e um piso de altura".

Num comunicado enviado à imprensa, o partido mostra-se contra "mais construção de estacionamento dentro do centro do Funchal, pois isso significaria mais congestionamento de trânsito para entrar e sair da capital funchalenses, com as respectivas consequências negativas, seja a nível e ruído, poluição e aspecto visual".

Otília Sousa, cabeça-de-lista à Assembleia Municipal do Funchal, acredita que esta obra iria favorecer imenso

todos aqueles pais que de manhã e ao fim da tarde transportam os seus filhos de e para as várias escolas existentes naquela zona, assim como todas as pessoas que trabalham na baixa do Funchal.

"Nós no ADN apresentamos propostas exequíveis e não as falsas promessas férteis em demagogia, populismo e muito pouca verdade, está na altura de sermos SÉRIOS na política para conquistar a confiança do eleitorado", indica a candidata, lembrando as promessas feitas em relação à construção de estacionamento subterrâneo no Largo do Município.